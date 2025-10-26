Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP kurultayını feshetme talebini reddetmesi, parti içindeki dengelere ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Katıldığı bir televizyon programında konuşan gazeteci Sinan Burhan, mahkeme kararının yalnızca hukuki bir gelişme olmadığını belirterek "Bu karar, Cumhuriyet Halk Partisi içinde iç dengeleri kökünden sarsabilecek bir dönüşümün başlangıcı olabilir" dedi.

"YENİ PARTİ KURMA" İDDİASI

Burhan, kararla birlikte parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kesimlerin yeni bir yol ayrımına geldiğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu'na yakın bazı il ve ilçe başkanları ile milletvekilleri "yeni parti kurma" seçeneğini gündeme aldığını öne süren Burhan, "Bazı isimler 'yeni parti kuralım' önerisiyle Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalabilir" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI SONA ERER"

Sinan Burhan, mahkeme kararının Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylık ihtimalini fiilen bitireceğini savundu. "Bu gelişme, CHP içindeki dengeleri Özgür Özel lehine kuracak; Özel'i hem parti lideri olarak tescilleyecek hem de cumhurbaşkanı adaylığına yaklaştıracak" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun kısa süre içinde "partideki yanlışlıklar" ve "yolsuzluk iddiaları" üzerine açıklamalarda bulunacağını öne süren Burhan, "Mahkeme sürecini etkilememek için şu anda sessiz kalan Kılıçdaroğlu, karar sonrası kamuoyuna açıklama yapacak" şeklinde konuştu.

tv100