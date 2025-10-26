'da ailelerinin bir süredir haber alamadığı ve ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki E.K.E.A. ile 14 yaşındaki arkadaşı H.K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak alkol kullandıklarını ve rahatsızlandıklarını söyledi.

Ankara'da kayıp kız çocukları alkolden zehirlendi! Biri hayatını kaybetti, diğeri yaşam savaşı veriyor

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen kız çocuklarından H.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DİĞER ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bilinci kapalı olan ve entübe edilen arkadaşı E.K.E.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı