Bir önceki yazımızda teknik analiz formasyonlarını iki başlık altında değerlendirebileceğimizi ve bunların Trend bitişi ve Trendin devamını gösteren formasyonlar olduğunu belirtmiştik. Trendin devamını gösteren formasyonları açıkladıktan sonra, trendin bitişini gösteren formasyonları da inceleyerek bu konuyu bir sonuca bağlayalım.

Omur Baş Omuz Formasyonu (OBO)

Fiyat hareketlerinin tepe yaptığı seviyelerde rastladığımız ve var olan yükselen trendin sonlanmakta olduğunu gösteren Omuz Baş Omuz Formasyonu, ismini üç tepenin bir insan formuna benzerliğinden almıştır. Bu formasyon sık rastlanılan ve güvenilirlik oranı yüksek olan bir formasyondur. Bu formasyon orta vadeli yükselen trendlerin zirve noktalarında oluşur. Formasyonun oluşum süresi ortalama olarak bir ay ile üç ay arasında değişmektedir. Hızlı yükseliş sonrası gelen sert satışlar, yatırımcıların paniğe kapılmasına ve düşüş trendinin başladığı algılamasına yol açar. Bu noktada yeni bir talebin gelmesi sonucunda fiyatların yükselmeye başlaması yükseliş trendinin hala devam ettiği şeklinde algılanabilir. Bu formasyonun sonunda genellikle kısa vadeli düşüşler oluşmaktadır. Formasyon sonrası oluşabilecek yatay trendlerde dahi satış baskısı yüksek olabileceğinden bu formasyonun görüldüğü grafiklerde yükseliş beklentisi ile işlem yapmak çoğu zaman riskli olmaktadır.

Ters Omuz Baş Formasyonu (TOBO)

Bu formasyon genelde düşüş trendlerinin sonunda görülmektedir. İlk ve son dip hemen hemen aynı seviyede olup omuzları oluşturur. Ortada olan tepe daha alçaktır ve başı oluşturur. Başla omuzların arasındaki tepeler boyun çizgisini oluşturur. Bu şeklin oluşması tamamlandığında boyun çizgisi ana destek hattı konumuna geçer. Ters Omuz Baş Formasyonu yatırımcılar için oldukça iyi bir piyasaya giriş sinyalidir. Yapılması gereken son omuz şekli oluşup fiyatın yukarı doğru hareketi ile boyun çizgisinin geçilmesi yükseliş trendi başlangıç sinyali olarak değerlendirilebilir.



Çift Tepe Formasyon

Direnç seviyesini yükselten yeni bir tepe noktasının görülmesinden sonra oluşan Çift Tepe Formasyonu, güvenilirlik derecesi yüksek olan dönüş formasyonlarından biridir ve yükselen trendin sonunda oluşur. Formasyonda dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri "hacim"dir. Fiyatlar ikinci tepeyi yaparken ilk tepedeki kadar yüksek hacim oluşmamakla beraber destek noktası kırıldığında hacim artmaya başlar. Formasyon hedefi tepe çizgisi (A) ile destek çizgisi (B) arasındaki fark kadardır.

Çift Dip Formasyonu

Bir önceki çift tepe tanımının tersine, var olan bir düşüş trendi sırasında oluşan ilk dibi geçmekte zorlanan trendin, yükseliş yönünde yeni bir harekete başladığı bir formasyondur. Çift tepe formasyonunda olduğu gibi çift dip formasyonunda da dikkat çeken unsur hacimdir. Oluşum kuralları çift tepe formasyonuyla aynıdır ve "W" harfine benzer. Birinci dipte işlem hacmi en yüksek seviyededir. Birinci dipten gelen alışlarla piyasada bir yükseliş yaşanır fakat bu yükseliş esnasında işlem hacmi daralmaya devam eder. Çift dip formasyonunda ikinci dipten dönen fiyatlar direnç seviyesini geçerken işlem hacminin yükselmesi beklenir.

Elmas Formasyonu

Omuz-Baş-Omuz formasyonunun bir başka türüdür. Farklı olarak, elmas formasyonunda tepe oluşumu daha karmaşık yapıdadır. Bu formasyonda, tepede pek çok yükseliş ve düşüş birbirini takip ederek bir elmas görüntüsü oluşturur. Elmas formasyonunda da kırılma sert bir düşüşle veya yükseliş ile gerçekleşir. Kırılmanın ardından hedef, tepe derinliği kadar aşağıda veya yukarıda olur.

V Formasyonu

V formasyonları, genellikle başladığında fark edilmesi oldukça güç olan ve dönüş noktalarının tahmini zor bir formasyondur. Bu formasyonlarda, fiyat eğimli ve hızlı bir şekilde bir yönde ilerlerken aniden dönüş yaparak aynı hızla ve tam tersi yöne doğru gerçekleşmeye başlar.

Çanak Formasyonu

Bir kap şeklini andıran Çanak Formasyonunda, yükselen trend tamamlandıktan sonra gelen satışlarla piyasada önce bir dip noktası oluşur. Dip seviyesinde satışların azalmasıyla bir süre yatay hareket devam eder. Bu dönemde aslında düşüş trendi sona ermiş olmasına rağmen alışlar yeterince güçlenmediği için piyasada yatay bir seyir gözlemlenmektedir. Uzunca bir süre dar bir alanda yatay hareket eden fiyatlar, gelen alımlarla yukarı yönlü ivmelenmeye başlar ve alışların artmasıyla fiyatlarda yükseliş gözlemlenir. Yeni alıcıların piyasaya dahil olmasıyla yukarı yönlü hareket hızlanır.

Üçlü Tepe Formasyonu

Çift Tepe Formasyonunun özelliklerini taşıyan Üçlü Tepe Formasyonu, yükselen bir trendin sonunda oluşur ve çok sık görülen bir formasyon değildir. Tepe noktaları birbirine yakın üç tepeden oluşur. Omuz baz omuz formasyonuna da benzer fakar farklı olarak üç tepenin yüksekliğinin birbirine yakın olması en belirgin özelliğidir. Formasyon tamamlanıp destek seviyesi kırıldıktan sonra aşağı yönlü hareket teyit edilir.

Üçlü Dip Formasyonu

Üçlü tepe formasyonunun tersidir. Aynı özelliklere sahip olmakla birlikte üç dip oluştuktan sonra direnç seviyesi yukarı yönlü aşılırsa formasyon onaylanır ve yükseliş hareketi başlar. Dip formasyonunun oluşum sürecinde işlem hacminin artması beklenirken üçlü dip formasyonunda trend dönüşleri kıyaslandığında çift dip formasyonlarına göre nispeten daha hızlı olur.

Grafik formasyonları doğru ve etkin kullanıldığında güzel sonuçlar çıkabilir. Grafiklerin nasıl çalıştığını bilmek, bu formasyonların nerede ne zaman kullanılacağını iyi analiz etmek borsada işlem yaparken size büyük katkı sağlar. Size ve yatırım yapmayı düşündüğünüz finansal aracınıza uygun analiz yöntemlerinizi stratejinizi ve planınızı oluşturun. Kar al ve zarar durdur seviyelerinizi belirleyin. Kullandığınız platformlar, takip ettiğiniz grafikler var ise pratik yapın ve yeniliklere açık olun. Sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dilliyorum.

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