Bir kadın​ daha göz göre göre katledildi... Korkunç olayın adresi bu kez Ankara​ metrosu! Metronun merdivenlerinde bir adam ve boşanma aşamasındaki eşi tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle belindeki tabancayı çıkaran öfkeli koca​ eşine kurşun yağdırdı. Sırtından vurulan kadın​ kanlar içinde yerde kaldı.

ÇEVREDEKİLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Saldırının ardından silahı elinden atan adam çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Katil​ koca​ vatandaşlar tarafından bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edildi.

TALİHSİZ KADIN​ HAYATINI KAYBETTİ

Vurulan kadının hayatını kaybettiği öğrenilirken, gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan esnaf Yasın Sabırlı, "Silah sesi duydum. Metroya indiğimde iki yaşlı adam bir kişinin üzerine çökmüştü. Silah da merdivenin önünde duruyordu. Daha sonra bir polis geldi. Adamın silahını ayağımın altına aldım polise doğru itekledim ve 'silahı al' dedim. Daha sonra polisler, saldırgana kelepçeyi taktı ve yere yatırdı. Kadın​ böbreğinin arkasından vurulmuştu. Ardından diğer polisler de geldi. Sonra da ambulans geldi, sağlık ekipleri kadını götürdü. Kadın​ nefessiz yatıyordu. Saldırgan, 'o benim karım' dedi. Başka da bir şey demedi. Polisler adamı götürdü" dedi.