Hatay’da yaşayan Selahattin Kılıç, ‘Asrın Felaketi’ne Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde bulunan İlke Apartmanı’nda yakalandı. 32 yaşındaki Mustafa Kılıç, 29 yaşındaki Hasret Kılıç ve 5 yaşındaki evlatları Asel Kılıç deprem sonrası âdeta yok oldu.

ÖLÜ YADA DİRİ...

Felaketin üzerinden 16 aya yakın süre geçmesine rağmen evladının ailesinden haber alamayan acılı baba Selahattin ve anne Fatma Kılıç, aylardır gelecek haberi umutla bekliyor. Her özel günde ve bayramda acı çeken aile, ölü ya da diri evlatlarını istiyor.

"İNŞALLAH ÇOCUKLARIM GERİ DÖNER"

Acılı baba Selahattin Kılıç, 16 aydır evlatlarından gelecek haberi umutla beklediklerini belirterek “6 Şubat’ta meydana gelen depremden bu yana oğlum, ikizlere hamile gelinim ve 4 yaşındaki torunum Asel’e hâlâ ulaşamadık. Her tarafı araştırmamıza rağmen ulaşamadık. Hâlen çocuklarımdan umutluyum, inşallah çocuklarım geri döner. Sağ ya da ölü onları umarım bulabiliriz. Hâlâ haber bekliyoruz, 16 ay oldu ama maalesef hiçbir yerden bir şey çıkmıyor. Umutla, bekliyoruz” dedi.

Evlatlarının acısıyla canının çok yandığını belirten Fatma Kılıç da “6 Şubat’tan beri oğlum, gelinim ve torunumdan hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Öldüler mi, hayattalar mı bilmiyoruz. Artık bu işe bir el atılsın canımız, çok acıyor.

Çok özledim çocuklarımı, en fazla torunumu özledim. DNA eşleştirilsin, feth-i kabirleri yapılsın ve araştırılsın. Canımız çok yanıyor” ifadelerini kullandı