Sungurlu Belediye Başkanı ve Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere Adanaspor deplasmanında alınan galibiyet umutları yeşerttiğini belirterek ‘Bu başlangıç olsun inşallah’ dedi.

Muhsin Dere, Adanaspor maçının ardından her maçta gelenek haline getirdiği paylaşımını yine yaptı. Dere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: ‘Ahlatcı ÇorumFK'mız, Adanaspor karşısında rahat bir oyun sergileyip maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak umutlarımızı yeşertti. Yönetimimiz, takımımız, teknik heyetimiz ve büyük taraftarımızla birlikte istekli ve iddialı bir takım olduğumuzu ilerleyen haftalarda bu lige göstereceğiz. Bu başlangıç olsun İnşallah’ dedi.