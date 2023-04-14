FATİH BATTAR

Çorum’da Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Emin Güner Meslekli ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri 6 ayda elektrikli araç yaptı.

24-29 Nisan tarihleri arasında Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki TUBİTAK Yerleşkesi’nde düzenlenecek elektrikli araçlar yarışmasına katılacak Çorum’un yerli elektrikli otomobili Kadeş Barış Meydanı’nda görücüye çıktı.

Yaklaşık 10 öğretmen ve 6 öğrencinin 6 ayda hazırladığı araç saatte ortalama 50 km hızla 120 km gidebiliyor. Tamamen yerli imkanlarla yapılan ve şehir içinde de rahatlıkla kullanıbilen araç, yaklaşık 40 bin liraya mal oldu.

Deneyap Atölyesi Eğitmeni Engin Uzun, yaptıkları araç ile önce Gebze’de düzenlenecek yarışmada derece elde etmek istediklerini, ardından 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak büyük Teknofest’te yerlerini almak istediklerini söyledi.

Proje ile amaçlarının öğrencilere gelcekte yerli elektrikli araçlar üretiminde söz sahibi olmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Uzun; “Deneyap atölyelerimizde bugünün teknolojisini bir adım daha ileri götürmek için çalışmalar yapan gençlerimiz daha güzel yarınları hedeflemektedir. Güçlü bir Türkiye’nin yolu milli teknoloji hamlesini benimsemiş gençlerin çalışmasından doğacaktır.” dedi

Konuşmaların ardından Çorum’un yerli elektrikli otomobili Kadeş Meydanı’nda hünerini sergiledi. Kadeş Meydanı’na kurulan platformda yeteneklerini sergileyen araç, izleyenlerden tam not aldı.