Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta iki maçı kazanarak iyi bir hava yakaladıklarını bunu Pendikspor maçını kazanarak devam ettirmek ve milli araya moralli girmek istediklerini söyledi.

Özbalta dün kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında son iki maçlarının değerlendirmesinin yanında basın mensuplarının sorularına samimi cevaplar verdi.

Özbalta toplantının ilk bölümünde ligin çok dengeli geçtiğini ve bununda her maçı çok daha zorlu hale getirdiğini belirterek, şunları söyledi;

‘Sezon başında 12-13. haftalara geldiğimizde belli oturmalar olacağını düşünüyorduk. Ancak kadro yapılanmalara baktığımızda çok da makas arasını açacak gibi görünmüyor. Öngörülemeyen olduğu için futbol çok seviliyor.

‘Bu dalgalanmaları öngörüyorduk’

Bizde daha önce söyledik bazı dalgalanmalar yaşayabiliriz dedik. Bahanemiz yok ancak bunu öngörüyorduk. Bu dalgalanmanın ardından önceki hafta evimizde kazanamamanın verdiği stresle çıktığımız Gençlerbirliği maçı çok önemliydi. Onlarda kazanmak için geldi. Üzerimizdeki büyük strese rağmen futbolcularımız bunu başardı ve evimizdeki ilk galibiyetimizi aldık.

Bu galibiyetin verdiği moralle bu sezonki en iyi çalıma ortamını geçirdiğimiz diyebileceğim Keçiörengücü hazırlığını yaptık. Bu beni fazlası ile memnun etti. Futbolcularıma bu çalışmalarda milli araya üçte üç yaparak girmek istediğimiz konusunda söz verdik.

‘Çalıştığımız yerden gol yedik’

Altı maç kaybetmeden gelen Keçiörengücü ardından Erzurum'da farklı kaybettiler ve bizim maça çok daha hırslı ve istekli çıkacaklarına daha fazla motive olacaklarını biliyorduk. Onların bu motivesine bizimde tepki vermemiz gerektiğini söyledik ve bu inançla sahaya çıktık. İstediğimiz gibi başlamadı ve çalıştığımız yerden gol yedik. Hafta boyu rakibin özelliklerini anlattık ancak bizde doğruları yaptık fakat olmayınca olmuyor top bacağın arasından geçti ve golü yedik. Hemen ardından beraberlik golünü bulduk ancak yine duran toptan bir gol yedik.

İkinci yarıya yaptığımız değişiklik ile başladık. Rakibe bu maçı kazanmak istediklerini futbolcularımız rakibe gösterdi. İki kez sakatlıktan dolayı oyunu durduğumuz için üçüncü durdurma hakkımızı dikkatli yapmamız gerekiyordu. Bunun için belli bir süre bekledik. sakatlık halinde maçı eksik bitirmek zorunda kalacaktık. En doğru dakika olarak 70. dakikada karar kıldık ve risk aldık.

‘Son bölümde formatı değiştirdik’

Bu değişikliğin ardından format değişikliğine giderek 3-4-2-1 sistemine geçtik ve rakip savunmayı baskı altına almayı istedik. Risk aldık rakibin hızlı çıkışlarını bire birde başarılı olarak rakibe gol izni vermedik ve bu dakikalarda bulduğumuz beraberlik golü ile skoru eşitledik. Beraberliğe nazı olmayan görüntü verdiler. Son dakikada savunmadan sürpriz çıkış yapan Zargo mükemmel bir vuruşla bize maçı kazandırdı. İlk kez ikide iki yapmanın mutluluğunu yaşadık.

‘Milli araya 3’te 3 ile girmek istiyoruz’

Oyuncularımızdaki özveri devam etmek zorunda. Maçın ciddiyetini biliyor. Rakibimiz üç haftada 7 puan alırken üç maçta gol yemeden sadece iki gol atarak kazandılar. Onlarda çıkışını sürdürmek istiyor. Bu maçı kazanmamız halinde milli araya ilk yeri içinde bitirme şansımız bile olabilir. Oyun formatımızda on numara yok. İki sekiz numara ile oynuyoruz. Daha sağlam orta saha ile forvet arkasına pozisyon hazırlamak istiyoruz. Futbolcularımızın performansını artırmak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz.

‘Performansları yukarı çıkarmamız gerekiyor’

Performansını yukarı çekmek adına gerekeni yapıyoruz bazen fazla üzerine gitmeyelim kendi haline bırakalım diye düşünüyoruz. Şu anda biraz kendilerini rahatlatmak adına bazı oyuncularımızla bu konuşu görüştüğüm için buradan söylememde yanlış yok. Bire bir görüşmeler yapıyorum performanslarını yukarı çekmek için çaba harcıyoruz. Amacımız tüm futbolculardan en fazla performansı almak istiyoruz. Yoksa kenara atmıyoruz onları kazanmak için elimizden gelen çabayı gösterdik ve göstermeye devam edeceğim.

Bu iş taraftarsız olmuyor. Kırgınlıklar ve kızgınlıklar mutlaka olacaktır. Aile içinde bunlar olabilir. Taraftar tabiki maçı kazanmak ister stada gelen herkes ister. Başarılı olmasını isteyenler takımın taraftarı oluyor. Onlarda bizim gibi kazanmak istiyorlar. Ancak futbolda bazen her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Saha içi ve dışında ne gerekiyorsa yapıyoruz.

‘Kırgınlık ve küskünlük öfkeye dönmesin’

Takım istediği gibi gittiğinde kırgınlık ve kızgınlığı kabul ediyorum ricam bu öfkeye dönmesin. Rekabet başka insanımızın birbirinden öfke duyması kin kusmasını kabul edemiyorum. Bunu tüm kulüplerimiz için söylüyorum. Çorum FK'nın bir özelliği olsun istiyorum. Çorum FK taraftarı özel olsun. bununla birlikte tüm futbol kulüplerinin taraftarları özel olsun ve statlarımızdaki çirkinlikleri el birliği ile ortadan kaldıralım.

‘Tepkimizi yuhlama olarak göstermeyelim’

Futbolcuna tepkini yuhlama olarak göstermesin, Taraftarlarımızda menfaat ilişkisi yaşamak istemiyorum. Bu duyguları on tane çocuğumuza kazandırabilirsem ne mutlu bana. Bozuşmuş ülke futbolundan herkes rahatsız ancak düzeltmek için kimse üzerine düşeni yapmıyor.

‘Özel kulüp olalım’

Biz Türk insanıyız biz niye elit olamıyoruz. Takma destek verdik maç sonunda güzel işler yaptığında alkışladık asıl önemli olan ise hata yaptığında futbolcumuza sahip çıkmak gerekiyor. İşler kötü gittiğinde yuhlamak yerine özel kulüp olalım ve bunu değiştirelim doğru olanı yapalım. Mücadeleyi verdiyse hakkını teslim edelim. Her gün mutlu olan insan kesinlikle yoktur. Bu olumsuzluktan kişisel olarak da zarar görüyor. Annemiz bizim için kutsaldır başkasının annesine küfür etmek bizlere yakışmıyor. Erdemli hareket etmelerini ve olumlu bakmalarını istiyoruz. Cumartesi günü inşallah onlar yanlarımızda olsunlar. Atağa kalktığımızda taraftarın o desteği inanın çok pozitif katkı veriyor onu göstermeye devam etsinler.

‘Pandemi aşıları sakatlıkları artırdı’

Sakatlıklarla ilgili olarak sadece bizde değil tüm Dünyada çok fazla. Pandemi döneminde yapılan aşıların bunda etkili olduğunu söyleyen çok sayıda uzmanlar var. Bakın sayılı kulüplerde bile 7-8 sakatlık olanlar var. Biz kendi antrenman programına bakıyoruz araştırıyoruz.

‘Halil İbrahim Başkan antrenman sahamızı yenilesin’

Antrenman sahamız artık kaldırmıyor. Oğuzhan Başkanımız elinden geleni yapıyor çabalıyor. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'dan ricam bu antrenman sahasının drenajının yenilenmesi gerekiyor. Daha öncede sakatlıklar oluyordu. Küçük saha ile küçük sahanın zemini çok farklı büyük sahamız katır kutur. Sakatlıklara buda bir neden olabilir. Tabiki birde futbolcularımızın kendine iyi bakmaları gerekiyor.

‘Dalgalanma tam adaletli olmamıza engel oluyor’

Adelet göreceli bir kavram. Teknik adamın çalışma prensiplerine bakarak karar vermek gerekir. Oyun şablonuna uyan isimlerde ısrar eder teknik adam. Her mevkide ikiler vardır. Bu ikilerde bazen birbirine yakın oyuncular olabiliyor. Kalite ve yaş olarak. Bazı bölgelerdeki oyuncularımız fazla maç hak eden oyuncum var. Ancak bu sezon çok dalgalandık. Bu yüzden değişimler çok olmak zorunda. Haksızlık yapmış olabilirim bu bilinçli değil. Sağlıklı gidişini oturmak adına bunları yaşıyoruz. 12. haftada hala arayış içinde olamayız ki.

Farklı kulvarda olsak diğer oyunculara şans verebiliriz ancak bizim tek hedefimiz lig olduğu için başka çeremiz yok. İstikrarı yakalayabilsek bazı mevkilerde rekabete yakın isimler var. Biz doğaçlama değil bir oyun oynuyoruz. Takım oturduktan sonra daha doğrular çoğalıyor. Şablonu oturtalım kazansak bile kadroda değişiklik olabilir.

Loick Landre 4-5 hafta, Kasango milli aradan sonra dönecek. Kadir Seven takıma katıldı sakatlıktan çıktı riskli ancak şu andaki performansı çok güzel.