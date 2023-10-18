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Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan 13 hekim Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı.

Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası kapsamında hastaneye ataması yapılan hekimlerin görevlerine başlaması tören düzenlendi.

Hitit Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı arasındaki ortak kullanım protokolüne istinaden pratik ve klinik eğitimlerini Erol Olçok Eğitim ve Araştırm Hastanesi'nde sürdüren öğrencilerden mezun olanların hastanede görev alması nedeniyle tertip edilen programa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, hastane yönetimi ve Acil Tıp kliniği öğretim üyeleri ile fakülteden mezun hekimleri katıldı.

Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, hastaneye Eylül ayı devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında atanan hekimlerden 13’ünün HİTÜ Tıp Fakültesi'nden mezun olduğunu söyledi.

Zehir, "Şimdiye dek Aile Hekimliği Kliniği'nden 13, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği'nden 4, Genel Cerrahi Kliniği'nden 2, İç Hastalıkları Kliniği'nden 11, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden 6, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği'nden 3, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği'nden 1 ve Üroloji Kliniği'nden 2 olmak üzere toplamda 42 uzman hekim ve 66 pratisyen hekimin tıp fakültesi ve hastaneden yetişerek ülkemizin farklı bölgelerinde halkımıza hizmet veriyor." dedi

RektörProf. Dr. Ali Osman Öztürk ise Hitit Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı arasında tesis edilen ortak kullanım protokolünün Türkiye'nin örnek teşkil eden afiliasyon uygulamalarından olduğunu, HİTÜ Tıp Fakültesi ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ortak gayret ve çalışmalarının Çorum'a yüksek katma değer sağladığını ifade ederek; "Öğrencilerimizin artık birer tıp doktoru olarak hastanemizde göreve başlamalarının bu durumun en somut kanıtıdır." diye konuştu

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da Tıp Fakültesi'nin kuruluşundan başlayarak kendi bünyesinde öğretim üyeliği yapacak hekimler yetiştirecek düzeye gelinceye kadarki tüm aşamalarda katkı sunan yönetici ve öğretim üyelerimize teşekkür etti.