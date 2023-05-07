MURAT KARASU

Büyük Birlik Partisi Milletvekili Adayı Fehmi Güney, seçim çalışmaları kapsamında muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Güney, bu dönem TBMM’de BBP’nin grup kuracağını belirterek, seslerini daha gür duyuracaklarını söyledi.

Muhtarlarla Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelerek istişarelerde bulunan Güney, seçime dair değerlendirmelerde bulundu.

‘ÖNCELİĞİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZIN SEÇİLMESİDİR’

Önceliklerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi olduğunu yineleyen Güney, “Çorum için biz varız. Her zaman hemşehrilerimizin yanında olacağız. Büyük Birlik Partisi’ne özlem var. Bu dönem TBMM’de grup kuracağız sesimizi daha gür duyacaksınız” dedi.

VALİ ÇİFTÇİ’YE ZİYARET

Güney ve beraberindeki heyet daha sonra Vali Mustafa Çiftçi’yi ve İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Necat Yazıcı’yı ziyaret etti.