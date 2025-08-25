Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ile Malik Blumenthal'in paylaştığı Al Baba Beni filminin çekimleri Çorum'da başladı.

Senaryosu Mustafa ve Sinem Uslu tarafından kaleme alınan 'Al Baba Beni' filmin yapımcılığını KEM Yapım üstlenirken, filmin çekimi Ayakkabıcılar Arastası'nda gerçekleştirildi.

Filmin çekimleri sırasında ellerinde kalaşnikoflu insanları arastada gören Çorumlu vatandaşlar ilk önce şaşırırken, film olduğunu anlayınca cep telefonlarıyla oyuncuları görüntülemeye çalıştı.

ÇEKİLECEK YERLER BELLİ OLDU

Çorum’daki sahneler Binicilik Tesisi, Ayakkabıcılar Arastası, Seydim ile Serpin Köyü, Ulu Cami, Tarihi Dikiciler Arastası, tarihi hamamlar ve kırsal alanlarda çekilecek.

2026 yılı başında vizyona girmesi planlanan “Al Beni Baba” gişede fırtına estirmeye ve sinemaseverleri derinden sarsmaya hazırlanıyor.

FİLMİN KONUSU

Filmin konusu ise özetle şöyle:

"Genç bir kız, sevdiği adamın aşkı uğruna bir terör örgütüne katılır. Zamanla içinde bulunduğu dünyanın gerçek yüzünü keşfeder. Ancak evine dönmesi artık imkansızdır. Onu bu cehennemden kurtarabilecek sadece bir kişi vardır, muhasebeci babası… Bir gün babasına ulaştırdığı tek cümlelik bir not her şeyi değiştirir, 'Al beni baba...' Bu yardım çağrısıyla harekete geçen baba, kızını kurtarmak için ölümüne bir mücadeleye girişir."