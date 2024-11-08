Trendyol 1.Lig'de bu hafta oynanacak bütün maçlara üst klasman hakemleri atanırken, Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçına Merkez Hakem Kurulu tarafından klasman hakemi Eren Özyemişcioğlu atandı.

İLK DEFA ÇORUM FK'NIN MAÇINA VERİLDİ

Trendyol 1.Lig'de ilk defa düdük çalacak olan klasman hakemi, Çorum FK maçını yönetmesine anlam verilemedi.

HANGİ STATÜYE GÖRE ATANDI?

Ligler stastüsünde üst klasman kadrolarında görev yapan hakemlerin Süper Lig ve Trendyol 1.Lig'de görev alabileceği, klasman hakemlerinin ise 2.ve 3.Lig'lerde hakem sadece 1.Lig'de 4.hakem olarak görev alabilir.

Statü bu şekilde iken, Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçına talimatlara aykırı bir şekilde klasman hakemi Eren Özyemişcioğlu neden atandığı sorgulanıyor.

ATLETİK TESTİ GEÇEMEYEN HAKEM DERNEK BAŞKANINA KIYAK MI YAPILIYOR?

Lig'de her takımın şampiyonluk, play off, düşme hattı puan olarak birbirine bu kadar yakınken, hakem camiasında sezon başı atletik testinde koşamayan Eren Özyemişcoğlu, Aydın Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Şube Başkanı olduğu için mi bu maça atandı?

BU ATAMALARI KİM YAPIYOR?

Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nı Ferhat Gündoğdu mu yapıyor? Yoksa bizim bilmediğimiz perde arkasında başka birileri mi yapıyor. Bu müsabakada hakem hatasında iki takımın da puan kaybetmesi durumunda bunun sorumlusu kim olacak? Kim hesap verecek?

YENİLEN TAKIM İTİRAZ EDEBİLİR

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal gündeme getirdiği bu atama ile ilgili olarak ‘Bu maçtan sonra mağlup olan takımın itiraz hakkına sahip’ cümlesi ile bu yanlışa dikkat çekti.