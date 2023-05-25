Saadet Partisi Çorum İl Divan Toplantısı, İl Başkanı Faruk Cıdık nezaretinde gerçekleştirildi.

İl Divan Toplantısına Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, 28. Dönem Çorum Milletvekili Adayı Seyit Ahmet Güher, Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş ve teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesini yapan İl Başkanı Cıdık, “Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı olarak üzerimize düşen görev bilinci ile tüm kademelerimiz her türlü baskıya, iftiraya, karalamaya rağmen alnının akı ile bu seçimden de başarı ile çıkmayı bilmiştir.” dedi.

Cıdık, konuşmasının sonunda manevi desteği için Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’na, partiyi temsil eden CHP Çorum Milletvekili Adayı Seyit Ahmet Güher’e ve seçim koordinasyon çalışmalarında diğer Millet İttifakı partileri ile aralarında köprü vazifesi gören Eyyüp Ergün'e teşekkür etti.

‘MİLLİ GÖRÜŞ MECLİS’TE’

Cıdık’ın ardından konuşan Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, “Seçim zaferinin birinci kısmını aldık. Yaklaşık çeyrek asır sonra Saadet Partililer, Milli Görüşcüler, 10 arkadaşımızla birlikte temsil edecektir. Ne demiştik; Milli Görüş Meclis’te.” dedi.

Mücadelenin bitmediğini, ‘Milli Görüş iktidara’ demenin vakti geldiğini vurgulayan Arıkan, 29 Mayıs pazartesi günü iktidar olmanın mümkün olduğunu ifade ederek şu konuşmayı yaptı:

“İktidar sahipleri her türlü algıyı, yalanı, iftirayı hiç çekinmeden trolleriyle birlikte halkı kandırmaktadır. 21 yıllık iktidarları döneminde israf ve yolsuzluk hat safhaya ulaşmıştır. Deizim bu dönemde çıkmıştır. Ahlaksız diziler bunların kanalında yayınlanmıştır. İsmini söylemeye haya duyduğum o dernek bunların zamanında yaygınlaşmıştır. Bu dönemin bir 5 yıl daha sürmesine müsaade edemeyiz.

‘AK PARTİ EN TEHLİKELİ YANLIŞ’

Bu arkadaşlar iktidara geldiklerinden bu yana kadar 600 milyar dolar faize para verilmiş. Ticaretle uğraşan arkadaşlar bilir; bugün faizler yüzde 50 olmuş, para almak için bu faizi ödeyecekler ama Cumhurbaşkanımız ne diyor, “Faizin belini kırdık, tek haneye düşürdük, faiz lobisiyle mücadele ediyoruz.” Ne diyordu Erbakan hocamız, “En tehlikeli yanlış, doğruya en çok yakın olan yanlıştır.” AK Parti tam olarak da böyle, doğruya çok yakın ama en tehlikeli yanlış olarak ortaya çıkıyor. 21 yıldır dış politikadaki facialara kim imza attı? Siz teskereyi Meclis’ten geçirmediniz ama hava limanlarını, deniz limanlarını, hava sahasını niye açtınız diye sorduğumuzda, Ali Babacan da vardı diyorlar, bize bu cevabı veriyorlar.

Biz Suriye meselesinden, Irak meselesinden, ekonomiden, dış politikadan israftan yolsuzluktan, ahlaktan bahsederken, ülkemizin bir çok sorunlarını ve çözüm yollarını üretirken, bizlere teröristlerle iş birliği içindesiniz diyorlar. Peki onların dilinden cevap vereyim; Sayın Cumhurbaşkanı seçimlerden 2 ay önce grup toplantısında “Silivri'de yatan, İmralı'da yatana hesap vereceksin” dedi. Silivri'de yatan kim? Demirtaş. İmralı'da yatan kim? Öcalan. Devletin başkanı, partinin lideri ile PKK’nın lideri arasındaki hesaplaşmadan rant sağlamaya çalışıyor. Bunu biz söylesek yer yerinden oynardı. Oslo diyoruz, Dolmabahçe diyoruz, Habur diyoruz, çözüm süreci diyoruz, o, o zamandı diyorlar. 2019'da Osman Öcalan'ı TRT’ye neden çıkardınız diyoruz, TRT’ye değil TRT Kürdi’ye çıktı diyorlar. Kendileri her türlü saçma sapan icratları yapıyorlar malesef. Önümüzde 3 gün gibi kısa bir süre var. 28 Mayıs seçimleri öncesi hepimiz en yakınlarımız başta olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu’na oylarını isteyip, Meclis’te gür bir nida ile en hayırlı hizmetleri yapmak üzere çalışmalarımızı gerçekleştirelim inşallah.” (Haber Merkezi)