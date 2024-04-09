Kocaelispor maçının bitiş düdüğünün ardından Ahlatcı Çorum FK futbolcularının saha ortasındaki isyanı ve tepkisi gerçekten çok önemli.

Futbol takımında kaybetmeyi kabullenmemenin ne kadar önemli olduğunu içinden gelenler iyi bilir.

Böylesine kritik bir maçta verilen yüksek tempo ve mücadele sonunda kaçan iki puanın verdiği üzüntü ve yorgunluk ile iki takımda da bir çok futbolcu saha içinde kendini yere bıraktı.

Saha içindeki bu görüntü iki takım oyuncularınında galibiyeti ne kadar istediğini ortaya koyan bir görüntü oldu.

Futbol bu kaybedilen iki puanın ardından iki takım oyuncuları da daha sonra olması gerekeni yaptılar ve birbirlerini centilmence tebrik ederek dostça başlayan maçı dostça bitirdiler.

Maç sonu bu güzel görüntüler her türlü övgüyü hak ediyor.