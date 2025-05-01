Vali Ali Çalgan, vatandaşlara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmak amacıyla yapılan ve yakın zamanda hizmete alınacak olan Mimar Sinan Sağlıklı Hayat Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Vali Çalğan, modern yapısıyla dikkat çeken merkez hakkında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’den bilgi aldı.

YENİ MERKEZDE NELER VAR?

Yapılan açıklamaya göre; Mimar Sinan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 8 Aile Sağlığı Birimi, Psikolog, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Sigara Bıraktırma Polikliniği, Koruyucu Diş Sağlığı Hizmetleri, Fiziksel Aktivite Salonu, Gebe Sınıfı-Üreme Sağlığı Eğitimleri, 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, AMATEM sonrası rehabilitasyon merkezi (Bahar Merkezi) hizmet verecek.

YENİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU HİZMETE GİRDİ

Öte yandan Vali Ali Çalgan, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde üzerinde hizmete açılan Merkez 9 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda incelemelerde bulundu. Çorum’da acil sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir, kaliteli ve kesintisiz sunulması amacıyla her türlü planlamanın yapıldığını belirten Çalgan, bölgedeki ambulans ulaşım süresini kısaltarak acil müdahale kapasitesini artıracak olan istasyon hakkında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’den bilgi aldı.