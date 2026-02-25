Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirme vizyonu doğrultusunda, Çorum’da ilk kez Eğitim Aile Sağlığı Merkezi faaliyete başladı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı iş birliği ile Üçtutlar Mahallesi Binevler 17. Sokak No:8’de hizmete açılan merkez, hem nitelikli sağlık hizmeti sunumu hem de uygulamalı tıp eğitimi açısından Çorum için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Eğitim Aile Sağlığı Merkezinde, tıp fakültesi öğretim üyeleri, aile hekimliği uzmanları ve aile hekimliği uzmanlık öğrencileri (asistan hekimler) aktif olarak görev alacak.

Akademik bilgi ile saha pratiğini aynı çatı altında buluşturan bu yapı sayesinde, vatandaşlara sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliği artırılacak, güncel bilimsel rehberler doğrultusunda tanı, tedavi ve izlem süreçleri yürütülecek, aile hekimliği uzmanlık öğrencileri uygulamalı eğitimlerini güçlü bir akademik rehberlik eşliğinde sürdürecek.

Bu modelle birlikte sağlık hizmeti sunumu ile tıp eğitimi entegre edilerek, hem hizmet kalitesinde hem de hekim yetiştirme sürecinde sürdürülebilir bir gelişim hedefleniyor.

Merkezde, aile hekimliği hizmetleri kapsamında, bebek, çocuk, ergen, gebe ve lohusa izlemleri, bağışıklama hizmetleri, kronik hastalıkların (hipertansiyon, diyabet vb.) düzenli takibi, kanser erken teşhis ve tarama yönlendirmeleri, aile planlaması hizmetleri, sağlıklı yaşam danışmanlığı, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri bilimsel standartlara uygun şekilde yürütülecek.

Ayrıca merkez bünyesinde düzenlenecek eğitim programları, vaka değerlendirme toplantıları ve saha uygulamaları ile aile hekimliği disiplininin akademik altyapısı güçlendirilecek.