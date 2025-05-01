MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun MHP Lideri Devlet Bahçeli ve partisine yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi.

İşte o açıklama:

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi ve partimizi ‘ihanetle’ suçlamak, en hafif tabirle bir akıl tutulmasıdır.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli; milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip, ‘aklı devlet, istikameti millet’ olan bir liderdir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin nerede durduğu nettir ve bu duruş, aziz milletimizin birlik, huzur ve geleceği için kararlılıkla sürdürülmektedir.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasi varlığını sürdürebilmek adına, yırtık bir İP’e düğüm atmaya çalışmakta, kontrolünü kaybettikçe Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Sayın genel başkanımıza saldırmayı alışkanlık haline getirmektedir. Ancak ortaya koyabildikleri; ne gerçekçi bir proje, ne tutarlı bir duruş, ne de ilkeye dayalı bir siyaset anlayışıdır.

Aziz milletimizin gözünde itibarı tükenmiş, tabanı dağılmış ve hamasetten başka bir şey üretemeyen bu yapının, MHP’ye iftira atarak ayakta kalmaya çalışması elbette ki şaşırtıcı değildir. Sayın genel başkanımızı ve partimizi ihanetle suçlamak, siyasi acziyetin bir göstergesidir.

Menfaatleri uğruna neredeyse Kamışlı provokasyonunu alkışlayacak hale gelen Müsavat efendi, ihaneti; yabancı başkentlerde demokrasi dilenenlerin kuyruğuna bağlanmış ipte aramalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi, yalnızca bir güvenlik politikası değil; Türk milletinin birliği, huzuru ve geleceği için atılmış stratejik ve kararlı bir adımdır. Bu hedefi idrak edemeyen, şahsi menfaatlerinin peşinde siyaset sahnesini işgal edenler, aziz milletimiz tarafından hak ettikleri şekilde tarihin tozlu raflarına gönderilecektir.”