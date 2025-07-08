Çorum’da, şehir merkezinde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren motosiklet tamircileri ve showroomlarını bir arada toplamak için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talepleri doğrultusunda yeni bir proje hayata geçiriliyor.

S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Çorum-Ankara yolu üzeri Oto Galericiler Sitesi karşısında yapılacak olan plaza, Türkiye’de de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Necmettin Uzun, geçtiğimiz Pazartesi günü ÇESOB Derviş Günday Konferans Salonu’nda motosikletçi esnafıyla bir araya gelerek, proje hakkında bilgilendirmede bulundu.

Birlik Başkanı Recep Gür’ün de katıldığı toplantıda konuşan Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun, şehrin geleceğinin şekillendirilmesi adına Çorum Belediyesi’nin de desteğini arkasına alarak şehir merkezinde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren motosikletçi esnaflarını ve showroomları bir arada toplamak istediklerini söyledi.

İnşaat Mühendisi Kenan Şahin’in de hazır bulunduğu toplantıda proje hakkında detaylı bilgiler veren Uzun, Çorum’da 56 adet motosiklet tamircisi ve showroomun bulunduğunu belirterek, plazanın yapılacağı araziye hiçbir ücret ödemeyeceklerini ve iş yeri karşılığında yapacaklarını kaydetti.

Çorum-Ankara yoluna cephe toplamda 96 adet iş yeri yapacaklarını vurgulayan Uzun, tek amaçlarının esnafı modern bir yapıda iş yerlerine kavuşturmak olduğunun altını çizdi.

Ödemelerin bir kısmının peşin, kalan kısmının da 18 ay eşit taksitler halinde yapılabileceğini aktaran Necmettin Uzun, proje süresi bittikten sonra 1,5 yıl gibi kısa bir sürede plazayı tamamlayarak, hak sahiplerine teslim edeceklerini belirtti.

Kooperatif olarak şehrin önünü tıkayan ne varsa açmak istediklerini dile getiren Uzun, bu süreçte kendilerine destek veren başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ÇESOB Başkanı Recep Gür olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.