Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Ramazan ayının son iftarında Uğurludağlılarla bir araya geldi.

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçim çalışmalarına gece-gündüz demeden devam eden Vahit Kayrıcı, Ramazan ayında da hemşehrileriyle iftar sofrasında buluştu.

Çorum merkez başta olmak üzere çok sayıda ilçede iftar programlarına katılan Vahit Kayrıcı, Ramazan’ın son gününde ise Uğurludağ’daydı. Uğurludağ İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen iftar programına Kayrıcı’nın yanısıra İl Başkanı Agah Karapıçak, Milletvekili Adayı İsmail Lek, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce davetli katıldı.

İskilip Dolmasının ikram edildiği iftar programında konuşan Milletvekili Adayı Kayrıcı, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçcimlerin öneminden bahsederek, “Önümüzde ülkemizin varlık yokluk seçimi var. Bu seçim ülkemizin gerçek düşmanlarına koz verecek bir seçim. Bu nedenle sandığa gittiğinizde elinizi vicdanınıza koyarak düşünmeniz gereken bir seçim. Bu seçimde sandığa küskünlüklerimiz ve dargınlıklarımızı bırakarak gitmek mecburiyetindeyiz” dedi.

Kayrıcı, Uğurludağlılardan hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hem de MHP’ye oy vermelerini istedi.