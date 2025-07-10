Amedspor Başkanı Burç Baysal, 1. Lig'de tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, iddialı konuştu. Baysal, "Amedspor'un rotası belli: Şampiyonluk. Amedspor'un beklentisi her zaman şampiyonluktur. Tüm şehir bu hedef etrafında kenetlenmiş durumda. Zorlanacağımız dönemler olacaktır ama yapacağımız transferlerle birlikte bu şehirle, bu takım şampiyonluğa ulaşacaktır" dedi.

‘’Şampiyonluğa

oynayabilecek kadro oluşturuyoruz’’

Başkan Burç Baysal , "Taraftarlarımızın tabii ki geçen sene üzücü bir sezondan sonra bizim için çok itici bir destek olmaları gerekiyor. Hedefimiz 1.lig’de Şampiyon olmak ve Süper Lig'e çıkmaktır " diye umut dağıtırken Transfer komitemiz İstanbul’da çalışmalarını sürdürüyor. takıma uyum sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak ve sokağa atılacak paramız yoktur. Onun için taraftarlarımız yeterki sabırlı olsunlar. Şampiyonluğa oynayabilecek kadro oluşturuyoruz. İfadesinde bulundu.

‘’Passolig Kartını Al Sende Tribünde Takımını İzle ‘’

Başkan Baysal, Yeni sezon Formalarımız Amedstore mağazamızda satışa başlanmıştır. Taraftarlarımız bu yeni formaları alıp bir nasbe destek sağlanmış olurlar. 2025-2026 sezonun başlamasına 1 ay kalmasına rağmen taraftarlarımızın Yeni oyuncularla yeni bir hocalarla heyecan dolu bir sezonda yer almak için Passolig kartını hemen al takımını Tribünde izle ve takıma destek olmalarını bekliyoruz‘’ dedi.