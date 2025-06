2025-2026 sezonunda TFF 2. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Kahramanmaraş İstiklalspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak Çorum FK forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Suat Kaya ile sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Suat Kaya, Kahramanmaraş’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Burada olduğum için çok mutluyum. Güzel bir oluşum var. Umarım bu şehir için elimden gelen her şeyi yaparım. Her gün Keleş hocayla görüştük, yönetimle de temaslarımız oldu. Burada kendimi mutlu hissedeceğimi düşündüm. Burası büyük başarı bekleyen bir şehir ve ben de bu hedeflerin parçası olmak istedim. İnşallah sonu güzel olacak.”

Suat Kaya imza töreninin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çorum FK’ya teşekkür etti.

Kaya yaptığı paylaşımda ‘Futbolculuk kariyemin en özel duraklarından biri olan Çorum FK’daki yolculuğumun sonuna geldim. Üç sezon boyunca bu arma için ter dökmek sahada mücadele etmek benim için büyük bir onur ve gurur oldu.

İlk yılımda yaşadığımız şampiyonluk ikinci sezonda Süper Ligin kapısından dönüşümüz, her anı benim için unutulmaz. Bu süreçte bana güvenen destek olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Başta bu kulübe katılmama vesile olan Oğuzhan Yalçın başkanımıza saha içindeki liderliğiyle her zaman örnek olan kaptanımız Murat Yıldırım’a gönülden teşekkür ediyorum. Teknik ekibe, tüm kulüp personeline takım arkadaşlarıma ve her zaman yanımızda olan büyük Çorum FK taraftarlarına minnettarım. Bu şehri bu formayı ve yaşadıkları hep güzel hatırlayacağım, hoşcakal Çorum FK’ dedi.

Çorum FK resmi hesabından yapılan paylaşımda ise ‘Kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren Profesyonel Futbolcumuz Suat Kaya’ya, bugüne kadar verdiği emekler ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Üç sezon boyunca Çorum FK formasıyla sahada verdiği onurlu ve gururlu mücadele, kazandığımız şampiyonluk ve gösterdiği özveri, camiamız tarafından daima takdirle anılacaktır. Bu forma altında yaşadığı tüm anılar, Arca Çorum FK tarihinin değerli bir parçası olarak kalacaktır. Yolun açık olsun Suat Kaya’ denildi.