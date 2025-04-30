Hitit Üniversitesi Radyosu Hitit FM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında minik konuklarını ağırladı.

“Bilim İletişimi, 23 Nisan Özel” programı çerçevesinde düzenlenen özel yayınlarda çocuklar, profesyonel radyo stüdyosunda sunuculuk deneyimi yaşadı.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Medya ve İletişim Programı öğrencilerinin “Radyo ve Televizyon'da Yapım ve Yönetim” dersi kapsamında hazırlanan özel yayın, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Yayında, çocuklar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yılına değinirken, günün anlam ve önemine dair sözler, Atatürk şiirleri ve TRT Çocuk Korosu tarafından seslendirilen şarkılarla bayram sevincini paylaştı.

Program sonunda Medya ve İletişim Programı öğrencileri, minik radyoculara çeşitli hediyeler verdi.