Çorum Belediyesi 1 Ocak Pazartesi günü Halk Ekmek büfelerinden satış yapılmayacağını duyurdu.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre; "Vatandaşlarımızın dikkatine! 1 Ocak Pazartesi günü Halk Ekmek büfelerimizde satış yapılmayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

SOSYAL TESİSLER DE KAPALI

Belediye ayrıca 1 Ocak Pazartesi günü sosyal tesislerin de kapalı olacağını duyurdu. Çorum Belediyesi sosyal tesislerinde stok sayımı nedeniyle 31 Araşık Pazar günü saat 22:00'da kapacağını, 1 Ocak Pazartesi günü saat 10:00'da hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi.