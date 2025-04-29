2016 yılı öncesi düzenlenen eski tip sürücü belgeleri için son başvuru tarihi yaklaşıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların başvuru yoğunluğundan etkilenmemeleri için bir an önce randevu alarak ehliyetlerini yenilemeleri gerektiğini hatırlattı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2016 öncesi düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin kullanım süresinin 31 Temmuz 2025'te sona ereceğini hatırlatarak vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu.

Müdürlüğün açıklamasına göre, başvuru yoğunluğundan etkilenmemek için erken hareket edilmesi büyük önem taşıyor.

Başvurular İçin Randevu Çağrısı

Genel Müdürlük, yoğunluk yaşanmaması adına vatandaşların başvurularını randevu alarak gerçekleştirmelerini tavsiye etti. Yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizdeki başvuru yoğunluğundan etkilenmemek için Alo 199, randevu.nvi.gov.tr veya e-Devlet üzerinden randevu alarak en kısa sürede başvuru yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Başvuruların son güne bırakılmaması, işlemlerin aksamaması ve sürücü belgesi yenileme sürecinin sorunsuz tamamlanabilmesi açısından kritik önem taşıyor.

Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2025

2016 yılı öncesinde düzenlenen sürücü belgeleri, yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilecek. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar eski tip belgelerini yenilemeyen vatandaşlar, bu tarihten sonra eski belgelerini kullanamayacak.

Yetkililer, başvuru sürecinin son aylarda yoğunluk yaşanacağına dikkat çekerek, özellikle yaz aylarında yaşanacak olası yığılmaların önüne geçebilmek için vatandaşların bir an önce randevu alarak işlemlerini gerçekleştirmelerini istedi.