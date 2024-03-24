Demokrat Parti Çorum Belediye Meclisi 1. sıra adayı Ahmet Damar yaptığı açıklamada, “31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere bir haftada kalan Çorum’da seçim çalışmaları son hızla devam ederken iktidarı bir korku sarmış olacak ki Çorum için varlarını yoklarını ortaya koymaya çalışıyorlar. Halkımızdan özellikle rica ediyorum ki, tehditlere, korkulara, dayatmalara kanmasınlar” dediler.

“Oyları bölmeyelim diyecekler, vatan ve milletin bekası diyecekler belki Çorum’a deniz bile getiriyoruz diyecekler ama kanmayın. Reise sahip çıkın yoksa bu ülke batar diyecekler. Yüzyılın lideri diyecekler. Ama bu palavralara karnımızın dok olduğunu gösterelim” diyerek açıklamasına devam eden Ahmet Damar, “Bu ülkede yetişen öyle liderler var ki (sarı saçlı mavi gözlü) onlarda gittiler. Bu ülkeye bir şey olmadı ki bunlar gitse ne olacak” diye belirtti.

Damar, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“İktidar yıllardır 3 çocuk diyordu, daha sonra 5’e çıkardı. Ama 5’te fazla durmadı. Kendi kendime derdim niye 3 değil, 2 değil, 4 değil, 3 derdim. İktidar bu günleri biliyormuş onun için 3 çocuk diyormuş. Bu ülke ekmek kuyruğu görmedi. Şu anda ekmek kuyruğuna giriyor vatandaş, ucuz et kuyruğuna giriyor, yakında yakıt kuyruğu da olacaktır. Çünkü Gabar’dan zam fışkırıyor. İktidarın yıllardır üç üç demesi bundanmış ileri görüşlüler çünkü. Emeklilerin hali belli. İktidar emekliye vermem diyor nedeni ise yandaşın vergilerini affedemez. İhaleleri yandaşa veremem diyor sarayın masraflarını kısamam itibarım gider diyor. Şimdi emeklileri kandırmak için vaadler verecekler insanların gözlerinin içine baka baka yalan söyleyecekler. Emekliler evlerine ekmek götüremiyor. Torunun elinden tutup markete gidemiyor, ama iktidar utanmadan Çorum’da emeklinin karşısına çıkıyor. Gözümüzün içine baka baka yalan söyleyecekler. İsrail’e boykot diyorlar İsrail Gazze’ye tel örgü çekecek deniyor. Sayın iktidar ve yandaşları ticareti kesse İsrail zulmünden vazgeçecektir.” (Haber Merkezi)