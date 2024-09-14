Yeni sezonda Çorum’u Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) temsil edecek olan Mimar Sinanspor, yeni sezon hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

5 Ekim’de başlayacak olan lig maçları öncesi antrenmanların yanı sıra hazırlık maçı da yaparak lig hazırlıklarını sürdüren Yeşil-Siyahlılar önceki gün ligdeki rakibi Çarşambaspor ile özel bir maç yaptı.

Çarşamba İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Mimar Sinanspor, Hakan Eke, Seydi, Mustafa Öz, Yunus, Nurullah, Batuhan, Serkan, Emirhan, Yusuf, Ali ve Bora 11’i ile başlarken, ikinci yarıda ise Adem, Ahmet, Metehan,Serkan Aras, Nurullah, Mustafa Şanal, Eyüp, Talha, Yavuz, Koray ve Yiğit 11’i ile mücadele etti. Maçın henüz 5.dakikasında kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düşen Çorum temsilcisi maçın genelinde üretkenlik ve mücadele anlamında etkili bir performans ortaya koymasına rağmen bir türlü aradığı golü bulamayınca karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

BUGÜN RAKİP TAŞKÖPRÜ

Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor üçüncü hazırlık maçını bugün Kastamonu’da oynayacak. Yeşil-Siyahlılar saat 13.30’da ligdeki rakiplerinden Kastamonu Taşköprü Belediyespor ile ilçe stadında karşı karşıya gelecek.

YARINKİ RAKİP ÇORUM FK

Mimar Sinanspor lig maçları öncesi son hazırlık maçını ise Pazar günü (yarın) Çorum FK U19 takımı ile oynayacak. Bu karşılaşma ise saat 18.30’da Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak.