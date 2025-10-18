2. Amatör Küme’de ilk üç maçlarını kazanarak ilk iki sırada bulunan Buharaspor ile İkbalspor arasında yarın oynanacak maçı Muammer Tekmen yönetecek.

Çorum FK Hatay'a konuk oluyor
Çorum FK Hatay'a konuk oluyor
İçeriği Görüntüle

İl Hakem Kurulu amatör futbolda bugün oynanacak U 16 ile yarın oynanacak U 14 ve 2. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 16 LİGİ: Sungurlu Belediyespor- Çorum Anadolu FK: Mehmet Tuğluk, Hasanberk Soytemiz, İlayda Azgın. Çorumspor- Gençlerbirliği: Elvan Mert Armutcu, Muhammed Emin Çamlı, Merve Kızılkaya. Vefa Gençlik- Osmancık Kandiberspor: Emre Alagöz, Serhat Emin Arduç, Yunus Zan. Maviayspor- Mimar Sinanspor: Ömür Soytemiz, Yunus Emre Yeşil, Sefa Ceviz.

U 14 LİGİ: Gülabibeyspor- Gençlerbirliği: Muhammed Emin Çamlı. Sungurlu Belediyespor- Hattuşa Gençlik: Recep Talha Arslaner. İkbalspor- İskilipgücüspor: Elvan Mert Armutcu. Mimar Sinanspor- Anadolu FK: Meriç Devran Demiral. Çorum İdman Yurdu- Alaca Belediyespor: Serhat Emin Arduç. Osmancık Kandiberspor- Vefaspor: Mahmutcan Doğan.

2. AMATÖR KÜME: Buharaspor- İkbalspor: Muammer Tekmen, Olcay Çetin, Yunus Emre Günaydın. Osmancık Belediyespor- Gençlerbirliği: Lütfican Arduç, Mevlüt Dişçeken, Hasanberk Soytemiz. Bayat Belediyespor- Kargıserispor: Nuriye Çınar Bal, Mehmet Tuğluk, Efe Ataç.

Muhabir: Çorum Hakimiyet