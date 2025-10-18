2. Amatör Küme’de ilk üç maçlarını kazanarak ilk iki sırada bulunan Buharaspor ile İkbalspor arasında yarın oynanacak maçı Muammer Tekmen yönetecek.

İl Hakem Kurulu amatör futbolda bugün oynanacak U 16 ile yarın oynanacak U 14 ve 2. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 16 LİGİ: Sungurlu Belediyespor- Çorum Anadolu FK: Mehmet Tuğluk, Hasanberk Soytemiz, İlayda Azgın. Çorumspor- Gençlerbirliği: Elvan Mert Armutcu, Muhammed Emin Çamlı, Merve Kızılkaya. Vefa Gençlik- Osmancık Kandiberspor: Emre Alagöz, Serhat Emin Arduç, Yunus Zan. Maviayspor- Mimar Sinanspor: Ömür Soytemiz, Yunus Emre Yeşil, Sefa Ceviz.

U 14 LİGİ: Gülabibeyspor- Gençlerbirliği: Muhammed Emin Çamlı. Sungurlu Belediyespor- Hattuşa Gençlik: Recep Talha Arslaner. İkbalspor- İskilipgücüspor: Elvan Mert Armutcu. Mimar Sinanspor- Anadolu FK: Meriç Devran Demiral. Çorum İdman Yurdu- Alaca Belediyespor: Serhat Emin Arduç. Osmancık Kandiberspor- Vefaspor: Mahmutcan Doğan.

2. AMATÖR KÜME: Buharaspor- İkbalspor: Muammer Tekmen, Olcay Çetin, Yunus Emre Günaydın. Osmancık Belediyespor- Gençlerbirliği: Lütfican Arduç, Mevlüt Dişçeken, Hasanberk Soytemiz. Bayat Belediyespor- Kargıserispor: Nuriye Çınar Bal, Mehmet Tuğluk, Efe Ataç.