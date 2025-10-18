Gelişim Liginde Çorum FK Devane sahasında bugün U 16 ve U 17 kategorilerinde Ankara Keçiörengücü yarın ise U 14 ve U 15 kategorilerinde ise Karadeniz Ereğli Belediyespor takımları ile karşılaşacak.

Bugün saat 13’de Devane sahasında oynanacak ilk maçta Arca Çorum FK ile Keçiörengücü U 16 takımları karşılaşacak. Ligde dört maçta üç galibiyet ve bir mağlubiyet ile üçüncü sırada bulunan Çorum FK üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile altıncı sırada bulunan Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Kırmızı Siyahlı takım bugün evinde kazanarak ilk iki iddiasını devam ettirmek istiyor. Maçı Serhat Doğan yönetecek yardımcılıklarını ise Efe Ataç ve Taha Rahmi Atılgan yapacak.

Bu maçın ardından saat 15’de aynı sahada iki takım U 17 kadroları karşılaşacaklar. Bu kategoride oynadığı dört maçıda kazanarak grupta lider durumda bulunan Çorum FK üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile beşinci sırada bulunan Keçiörengücü karşılaşacak. Kırmızı Siyahlılarda tek hedef bu maçıda kazanarak yollarına kayıpsız devam etmek. Bu zorlu karşılaşmayı İsmail Sırma yönetecek yardımcılıklarını ise Emre Çelikcan ve Mevlüt Dişçeken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hamide Nur Coşkun.

Devane sahasında yarın ise Çorum FK U 14 ve U 15 takımları Karadeniz Ereğli Belediyespor’u konuk edecekler. Yarın saat 11’de ilk maçta Çorum FK ve Karadeniz Ereğli U 14 takımları karşı karşıya gelecek. Ligde beş maçta üç galibiyet ve iki galibiyet alarak 9 puanla ikinci sırada bulunan Karadeniz Ereğlispor karşısında Çorum FK üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile dördüncü sırada bulunuyor, Kırmızı Siyahlı takım rakibini yenerek üst sıralara çıkışını sürdürmek istiyor. Maçı Mertcan Öğreten yönetecek yardımcılıklarını ise Yunus Emre Tok ve Kevser Karaca yapacak,

Bu maçın ardından saat 13’de ise iki takım U 15 kadroları karşılaşacaklar,.Bu kategoride üç maçta topladığı 6 puanla üçüncü sırada bulunan Çorum FK beş maçta altı puana sahip Karadeniz Ereğlispor karşısında kazanarak üst sıralar için avantaj yakalamak amacında. Maçı Ömür Soytemiz yönetecek yardımcılıklarını ise Taha Rahmi Atılgan ve Emre Çelikcan yapacak.