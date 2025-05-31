Buharaevler Anaokulu, “Bir Başkadır Çorum” etkinliği düzenledi. Tarihi Kent Meydanında gerçekleştirilen program renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Şube Müdürleri Arslan Arslan, Müslim Kılıç ve Kutluhan Cüce, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, veliler ve çocuklar katıldı.

Minik sanatçıların el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

Ayrıca programda müzik dinletisi de gerçekleştirildi.