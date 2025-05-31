Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu tarafından İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü nedeniyle kutlama programı akabinde ise mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan, Çorum Belediyesi Kadın ve Aile İşleri Müdürü Mustafa Yaşar, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldılar.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda semazenler gösteri yaptı. Daha sonra da İstanbul’un Fethini anlatan tiyatro gösterisi yapıldı.

Fuat Sezgin İHO öğretmenlerinden Harun Kıvanç ile Tülay Kıvanç’ın sunduğu türkü demetinden sonra şiirler okundu.

Okul birincisi Furkan Efe Eren’in yaş kütüğüne ismini çakmasının ardından öğrenciler sahneye çıkarak kep fırlattılar.

Tören sonunda öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.