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Çorum'da gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından bir ev kurşunlandı.

Olay, Buharevler Mahallesi Mahmut evler 29. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile sokak üzerine gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler bir eve pompalı tüfek ile ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, evin camlarında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kurşunlama olayını gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA