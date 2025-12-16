Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkan Adayı Bülent Başaran gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Bülent Başaran, yaklaşan seçimler öncesi açıklamalarda bulundu.

Odanın yalnızca berber ve kuaförlerin değil, hizmet üreten tüm meslek gruplarının ortak çatısı olduğunu vurgulayan Başaran, birlik ve ortak mücadele çağrısı yaptı.

‘BU ODA HEPİMİZİN ORTAK EVİ’

Başaran, erkek berberlerinden kadın kuaförlerine, güzellik salonlarından cilt bakım ve makyaj uzmanlarına; temizlik şirketlerinden optikçilere, fitness eğitmenlerinden spor salonu işletmecilerine kadar oda bünyesinde yer alan tüm esnaf ve işletmecilere seslenen Bülent Başaran, “Bu oda yalnızca berberlerin, kuaförlerin ya da güzellik salonlarının değildir. Bu oda; emeğiyle ayakta duran, hizmet üreten tüm meslek gruplarının ortak evidir. Bu oda hepimizin odasıdır. Hepimiz aynı sorunları yaşıyoruz. Artan maliyetler, ağır vergi yükleri, haksız rekabet, kayıt dışı çalışanlar ve emeğin her geçen gün değersizleşmesi. Artık bu sorunlara seyirci kalan değil, çözüm üreten bir oda anlayışı gerekiyor” dedi.

Ayrıştıran değil birleştiren, sadece belli kesimlerin değil her meslek grubunun yanında duran adil, şeffaf ve güçlü bir yönetim anlayışıyla yola çıktıklarını belirten Bülent Başaran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘ORTAK AKIL İLE YOL ALACAĞIZ’

“Temizlik sektöründe alın teri döken emekçilerimizin, optikçilerin yaşadığı mevzuat ve rekabet sorunlarının, spor salonları ve fitness işletmelerinin denetim ve gider yüklerinin tamamının farkındayız. Eğitimden denetime, hak arayışından mesleki itibara kadar her alanda ortak akıl ve ortak mücadele ile yol alacağız.

Bu yol,“ben” değil “biz” diyenlerin yoludur. Geliniz; mesleğimizi, emeğimizi ve geleceğimizi birlikte savunalım. Birlik olalım, güçlü olalım. Beraber güçlüyüz. Birlikte başaracağız.”

‘ODA BİNASI DAHA BÜYÜK VE İŞLEVSEL OLACAK’

Mevcut oda binasının yetersiz olduğunu da dile getiren Başaran, odayı daha büyük ve işlevsel bir alana taşıma hedeflerinin olduğunu açıkladı.

Yeni projeyle birlikte, üyelerin rahatlıkla bir araya gelebileceği toplantı salonuna sahip, esnafın gelip vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği lokal niteliğinde bir oda binası planladıklarını ifade eden Başaran, bu yapının sadece idari bir merkez değil, aynı zamanda üyelerin buluşma noktası olacağını söyledi.

‘MESLEKİ EĞİTİMLER ARTARAK SÜRECEK’

Adaylık sürecinde 2 kere Türkiye’nin tanınmış eğitmenlerini Çorum’a getirerek erkek kuaförlere eğitim verdiklerini aktaran Başaran, bu eğitimlerin sayısını artıracaklarını sözlerine ekledi.