İzmir'in Foça ilçesi, son yılların en şiddetli sel felaketlerinden birini yaşadı. Derelerin taşmasıyla birlikte birçok ev su altında kaldı, araçlar sele kapılarak sürüklendi, bazı sürücüler ise araçlarında mahsur kaldı.

DERELER TAŞTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Şiddetli yağışlar nedeniyle Foça'daki Bucak Deresi taştı, ilçe genelinde yollar göle döndü. Sel sularına kapılan çok sayıda araç kullanılamaz hale gelirken, bazı mahallelerde elektrik ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

70 YAŞINDAKİ BÜLENT KAPTANOĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Felaket sırasında ormanda mantar toplayan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu, otomobiliyle evine dönmek isterken Bucak Deresi üzerindeki köprüde çamura saplandı. Araç kısa sürede sulara kapıldı ve Kaptanoğlu'ndan uzun süre haber alınamadı.

Ekiplerin sabah saatlerinde yaptığı arama çalışmaları sonucunda, Kaptanoğlu'nun cansız bedeni dere yatağında bulundu.