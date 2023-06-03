FATİH BATTAR

İzmir'de yaşayan Çorumlu genç girdiği bunalım sonucu yaşamına son verdi.

Edinilen bilgilere göre, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Hasan Arslan'dan haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Eve giren ekipler gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Hasan Arslan'ın iple kendisini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Mehmetdede Obruk köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen gencin cenazesi bugün ikindi namazı sonrası İzmir'de toprağa verilecek.