Arca Çorum FK’nın tecrübeli futbolcusu Burak Çoban Esila’sına kavuştu. Bu sezon devre arasında Sakaryaspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Burak Çoban kırmızı siyahlı takımın şampiyonluğuna büyük katkı verdi.

Burak Çoban ligin sona ermesinin ardından 30 Mayıs cumartesi günü Sapanca Gölü kenarında düzenlenen düğün töreninde Özlem ve Recep Umut’un kızları Esila ile Zehra-Erdem Çoban’ın oğulları Burak hayatlarını birleştirdiler.

Düğün törenine Çorum FK kaptanları Ferhat Yazgan ve Yusuf Erdoğan ile futbolculardan Üzeyir Ergün, Atakan Cangöz ve Arda Hilmi Şengül kulüp Ceosu Derya Hırka ile teknik heyetten Barış Üzbey ile birlikte iki gencin ailesi ve yakınları ile futbol camiasından çok sayıda isim katıldı. Törene Burak Çoban’ın Bodrum FK’da birlikte çalıştığı Teknik Direktör İsmet Taşdemir de eşi ile birlikte katıldı.

Çorum HAKİMİYET Elisa-Burak çiftini tebrik eder Fatih BATTAR

Çorum FK’nın Süper Lige ulaşmasında verdikleri büyük katkı sahibi Arca yönetiminin maçın uzatma dakikalarındaki sevinci ve heyecarı objektiflere böyle yansıdı.

Final mücadelesinin son 60 saniyesinde yaşanan büyük heyecan, ARCA Savunma’nın sosyal medya paylaşımına da yansıdı. Yapılan açıklamada, “Unutulmaz bir heyecan, şampiyonluğa son 60 saniye, bir aile stresi… Bu heyecanın mimarı Büyük Başkan Sn. Savaş Balçık’a teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında, ARCA Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez ile yönetim kurulu üyeleri Savaş Balçık ve Özgür Rodoplu da yer aldı.

Şampiyonluk yolunda yaşanan kritik dakikalar, hem tribünde hem de ekran başında büyük coşku oluştururken, ARCA Savunma cephesinde de “aile heyecanı” olarak yorumlandı. mür boyu sağlıklı huzurlu ve mutluluklar diler.