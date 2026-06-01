Şehir Plancısı, Çorum Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Mova City Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kiraz, “Çorum, sadece Süper Lig’de değil; turizmde, ekonomide ve şehircilikte de çok daha üst liglerde yer alacaktır.” dedi.

Arca Çorum FK’nin Süper Lig’e yükselmesini hem şehir plancısı hem de turizm derneği yöneticisi olarak farklı pencereden değerlendiren Kiraz, yeni bir vizyonla kentte konaklama eksikliğinin giderilmesi, yoğun tanıtımla ekonomi ve turizm değerlerinin katma değere dönüştürülmesini önerdi.

İşte Kiraz'ın o açıklaması:

“Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesi, şehrimiz adına elde edilmiş tarihi bir başarıdır. Bu başarıda emeği geçen başta futbolcularımızı, teknik heyeti, kulüp yöneticilerini ve her şartta takımının yanında olan büyük Çorum taraftarını gönülden kutluyorum.

Ancak bu başarıyı yalnızca sportif bir sonuç olarak değerlendirmek eksik olacaktır. Çünkü Süper Lig’e çıkan sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda Çorum’un kendisidir.

Bugün artık milyonlarca insanın takip ettiği, ulusal ve uluslararası yayınların yapıldığı, her hafta farklı şehirlerden binlerce insanın ziyaret ettiği bir organizasyonun parçasıyız. Bu durum Çorum için ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik anlamda önemli fırsatları da beraberinde getirmektedir.

Çorum, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış köklü bir şehirdir. Dünyanın ilk barış antlaşmasına ev sahipliği yapan Hattuşa, Alacahöyük, Şapinuva, İncesu Kanyonu, tarihi camileri, konakları ve eşsiz gastronomi kültürüyle Anadolu’nun en değerli şehirlerinden biridir. Ne var ki yıllardır sahip olduğumuz bu değerleri hak ettiği ölçüde tanıtmakta zorlandığımız da bir gerçektir.

İşte bugün Süper Lig, bu noktada elimizde bulunan en güçlü fırsatlardan biridir.

Önümüzdeki sezon boyunca Türkiye’nin dört bir yanından taraftarlar, gazeteciler, spor yorumcuları, federasyon görevlileri ve futbol camiasının önemli isimleri Çorum’a gelecek. Şehrimizi ziyaret edecek bu insanlar yalnızca bir futbol maçı izlemeyecek; aynı zamanda Çorum’u tanıyacak, kültürümüzü görecek, mutfağımızı tadacak ve tarihimize tanıklık edeceklerdir.

Bu nedenle artık şehir olarak yeni bir vizyon ortaya koymak zorundayız.

Özellikle konaklama alanında önemli adımlar atılması gerektiğine inanıyorum. Çorum’un mevcut otel altyapısı belli ölçüde ihtiyacı karşılamakla birlikte, Süper Lig seviyesinde oluşacak hareketlilik yeni yatırımları zorunlu hale getirmektedir. Başta iş dünyamız olmak üzere yatırımcılarımızın bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.

Şehrimizin yeni ve modern beş yıldızlı otellere ihtiyacı bulunmaktadır. Çünkü Çorum yalnızca futbol turizmi açısından değil; kültür turizmi, iş turizmi, kongre organizasyonları ve gastronomi etkinlikleri açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Bugün yapılacak her kaliteli konaklama yatırımı, gelecekte şehrimize katma değer olarak geri dönecektir.

Aynı şekilde yerel yönetimlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve turizm paydaşlarımızın da bu süreçte ortak hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Maç için gelen ziyaretçilerin sadece stadyum ile otel arasında vakit geçirmeleri yerine Hattuşa’yı, Alacahöyük’ü, İncesu Kanyonu’nu ve şehrimizin diğer değerlerini görebilecekleri programlar oluşturulmalıdır.

Çorum bugün tarihi bir eşiktedir.

Yıllardır özlemini çektiğimiz Süper Lig hedefi gerçekleşmiştir. Şimdi bu başarıyı kalıcı ekonomik ve turistik kazanımlara dönüştürme zamanıdır.

İnanıyorum ki geçmişine sahip çıkan, geleceğini planlayan ve fırsatları doğru değerlendiren bir Çorum, sadece Süper Lig’de değil; turizmde, ekonomide ve şehircilikte de çok daha üst liglerde yer alacaktır.

Arca Çorum FK’yı bir kez daha yürekten kutluyor, bu başarının şehrimize yeni ufuklar açmasını diliyorum.”