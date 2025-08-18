Çorum’da uzun yıllardır berberlik mesleğini sürdüren Burak Şahin, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi Numara 135 adresinde yeni yerine taşındı.

Çıraklıktan başlayıp kalfalığa ve ustalığa uzanan meslek serüveninde birçok deneyim kazandığını belirten Burak Şahin, “Müşterilerimize daha konforlu bir ortamda hizmet sunabilmek için yeni yerimize taşındık. Yenilenen salonumuzda modern ekipmanlarımız ve ferah ortamımızla Çorumlulara en iyi şekilde hizmet etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Şahin, tüm dostlarını ve müşterilerini yeni adreslerinde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.