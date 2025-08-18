Samsun’da serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, memleketi Çorum'da, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonunu değerlendirmek için Çorum’dan Samsun’a giden 3 arkadaştan 2’si Çobanlı İskelesinin bulunduğu alandan denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan iki genci farkeden çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda Haşim Arıcı’nın (18) cansız bedeni bulundu.

18 yaşındaki gencin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından memleketi Çorum'a getirildi. Arıcı'nın cenazesi il merkezindeki Akşemseddin Camii’nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Arıcı'nın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.