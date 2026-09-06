Vali Ali Çalgan, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile birlikte DOKAP destekleriyle hayata geçirilen tarımsal tesislerde incelemelerde bulundu.

Program kapsamında ilk olarak Ziraat Odası Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tohum eleme tesisi ziyaret edildi. Tesiste yürütülen çalışmalar ve kapasite hakkında bilgi alan heyet, kaliteli, temiz ve ekime uygun tohumluk hazırlanmasının tarımsal verimlilik açısından önemini değerlendirdi.

Heyetin bir sonraki durağı ise Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bünyesinde faaliyet gösteren yem ezme ve silaj paketleme tesisleri oldu. Tesislerde kullanılan makine ve ekipmanlar, üretim faaliyetleri ve yetiştiricilere sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alındı.

ÜRETİCİNİN MALİYETİ AZALIYOR

DOKAP destekleriyle hayata geçirilen yatırımların, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, ürün kayıplarının önlenmesi ve işletmelerin verimliliğinin artırılmasına katkı sağladığı belirtildi.

Yatırımların aynı zamanda üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerini güçlendirdiği ifade edilirken, DOKAP destekleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonu ve üretici örgütlerinin iş birliğiyle Çorum tarımının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.