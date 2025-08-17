Çorum Özel Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat Bitgen, yaptığı açıklamada rinoplasti (burun estetiği) ameliyatı hakkında bilgiler verdi.

Ülkemizde en sık yapılan estetik ameliyatının rinoplasti (estetik burun ameliyatı) olduğunu belirten Opr. Dr. Murat Bitgen, “Rinoplasti operasyonu burundaki şekil bozuklukları ve nefes alma problemlerini gidermek için yapılan, burun kemik ve kıkırdaklarının yeniden şekillendirildiği bir uygulamadır. Burun üstünde kemer olması, burun ucu düşüklüğü, burun genişliğinin fazla olması, burun eğrilikleri, burun deliklerinde asimetri gibi durumlar bu operasyonla giderilebilir. Ayrıca hastaların birçoğunda nefes alma problemleri de mevcuttur. Geçirilmiş travmalara ya da doğuştan gelen durumlara bağlı olarak orta duvar eğriliği (septum deviasyonu) olan hastaların bu şikâyetleri de operasyon sırasında düzeltilebilmektedir” dedi.

Estetik burun ameliyatının genel anestezi altında gerçekleştirildiğini ve hastaların aynı gün hastaneye yatırılıp, tek kişilik odalarda hazırlıklarının tamamlandığını kaydeden Opr. Dr. Murat Bitgen, “Yaklaşık 1,5 saat süren operasyonun ardından hastalar ağrı olmadan dinlenmeye alınırlar. 1 gün hastanede yatırıldıktan sonra taburcu edilirler. Hastaların burnunda kanama kontrolü için 3-4 gün kadar silikon tamponlar kalır. 1 hafta süre ile burun üstünde atel bulunur. Ateller çıktıktan sonra 5 gün kadar da bant yapıştırılır. 15 gün içinde hastalar normal hayatlarına dönebilir.

Estetik burun ameliyatının açık ve kapalı olmak üzere iki çeşidi vardır. Hastaların talepleri ve yapılacaklara göre ameliyat şekline karar verilir. Hastaların talepleri dinlenir, tıbbi olarak hastaya sıkıntı çıkarmayacak düzeltmeler yapılabilir.

Başarılı bir burun ameliyatından sonra hastanın kendine olan güveni artar, toplumsal ilişkileri kuvvetlenir. Ameliyattan önce iyi araştırma yapılması, öngörülebilir taleplerde bulunulması ameliyat başarısını artıran etmenlerdir. Ameliyattan sonra 1 ay kadar ağır spor yapılmaması gözlük takılmaması önerilir. Rinoplasti (estetik burun ameliyatı) ameliyatı Çorum Özel Hastanesinde yeni yöntem piezo ile başarılı bir şekilde yapılmaktadır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)