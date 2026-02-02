Erkekler Voleybol 1. Liginde Sungurlu Belediyespor galibiyet serisini dokuz maça çıkardı ve Ziraat Bankkart takımını deplasmanda 3-0 yenerek ikinci sıradaki yerini sağlama aldı.

Ligde son sekiz maçını kazanarak ikinci sıraya yerleşen Sungurlu Belediyespor hem sıralamadaki yerini korumak hem de galibiyet serisini devam ettirmek için Ziraat Bankkart ile Beştepe Voleybol salonunda karşılaştı.

Genç bir kadro ile ligde mücadele eden rakibi önünde Sungurlu Belediyespor Gökhan, Taha Anıl, Aleksei, Eren, E. Berkun, Erenhan, Abdülsamet, Burak, Berke Erey, Ahmet Kaan, Eneshan, Mehmet, Mehmet Cam, Serkan Koçak'lı kadrosu ile mücadele etti.

İlk sette oyunun kontrolünü eline alan ve özellikle hücumda etkili olarak bulduğu sayılarla ilk seti 25-20 kazanan Sungurlu Efeleri 1-0 öne geçti. İkinci sette Ziraat Bankkart takımı hücumda daha etkili oldu ve maça ortak olmak için bulduğu sayılarla son bölümü heyecana sahne olan seti temsilcimiz 25-22 alarak 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette ev sahibi takımın maça ortak olma çabası final bölümüne kadar devam etti. Sungurlu Efeleri tecrübesi ile final bölümünde bulduğu sayılarla seti 25-22 maçı da 3-0 alarak üst üste dokuzuncu maçından galibiyet ile ayrılarak 16. Galibiyetini alarak ikinci sırada en yakın rakibi ile puan farkını açmaya devam etti.