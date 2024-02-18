Sakaryaspor maçında art niyetli bir yönetim sergileyen hakeme bir tepki de Başkan Oğuzhan Yalçın'dan geldi.

Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Allah katında bütün Çorumluların hakkı haramdır' paylaşımı yapan Yalçın'a taraftarlar da destek verdi.

Çorum FK aleyhine çaldığı düdük ve vermediği penaltıların yanı sıra Sakaryaspor'ın attığı gollerden önce faulleri görmeyen İzmir hakemi Davut Dakul Çelik, tüm Çorumluları çıldırttı.

Sessiz kalmayan Başkan Oğuzhan Yalçın, sosyal medya hesabından hakeme sitem etti.

Taraftarlar da sosyal medya hesaplarından Dakul ile ilgili binlerce paylaşım yaptı.

MHK ve TFF'ye sert tepki gösteren taraftar 'bu hakemlerin gözlükleri nerde? diye sordu

MAÇTAN ÖNCE KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ

Maçtan önce korktukları şeyin başında geldiğini belirten paylaşım yapan taraftarlar, şike iddialarını da gündeme getiren taraftarlar geçtiğimiz hafta da yine bir Ege bölgesi hakemi tarafından doğrandığını hatırlattı.