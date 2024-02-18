Müsabaka genelinde kötü bir yönetim gösteren hakem Davut Dakul Çelik skor 2-1 iken Geraldo'ya yapılan bu harekette penaltıyı çalmadı.

VAR Hakemi Onur Özütoprak'ta tekrar tekrar izlemesine rağmen hakemi VAR monitörüne davet etmedi ve skora etki eden hataya imza attı.

Ahlatcı Çorum FK'nın yediği ikinci gol öncesinde ise orta sahada rakibin dirsek darbesi yüzüne gelen Nalepa yerde kaldı ve pozisyonun devamında da Sakaryaspor Del Vale ile golü buldu.

Hem karşılaşmanın hakemi hem de VAR hakemi yine faulü göremediler.

Yenilen üçüncü gol öncesinde de Zargo Toure ile Koray hava topu mücadelesine girdiler. Kafa topuna çıkan Zorgo'yu iten Koray'ın faulüne de hakemler seyirci kaldılar.

Bu pozisyona benzer mücadelede Thomas'a rakibe yaptığı hareket sebebiyle hakem sarı kartını göstermişti.