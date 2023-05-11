FATİH BATTAR

AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Zeki Gül, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile biraraya geldi.

Bir kafede düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da katıldı.

Çorum’da seçim süresince çok güzel siyasi çalışma yaptıklarını anlatan Gül; “Ötekileştirici siyaset hiç yapmadık. Herkesi kucaklamaya çalıştık.” dedi

‘Her milletvekili adayı kardeşim kalitelidir, milletvekili olmaya layıktır ama ben daha iyi yapacağımı iddia etmek de benim hakkımdır.’ diyen Gül; “Ben CHP’li arkadaşlarımdan oy alacağım, MHP’li, İyi Parti’li Deva’lı, Gelecek’li, Yeniden Refah’lı, Büyük Birlik Parti’li arkadaşlarımdan oy isitiyorum, bu oyu alacağıma inancım da tamdır. Ben tamamını kucaklayacağı, bir ve beraber olan siyaset anlayışı olan bir kardeşinizim. Omuzlarımdaki yükün ağırlığını hissettirdi bana Çorumlu hemşehrilerim. Benim hemşehirlerim bu kadar kucaklayacı bir tavırla bizi bağırlarına basarken ben onalara layık olabilemek adına ‘neler yapabilirim, yapabilirmiyim?’ sorularını aklımdan geçirdim. İnşallah bunun içinde bir dönem vekillik yaparak, çok çalışarak, gayret ederek bu işi noktalamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.