Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programda, vefatının 41. yılında Necip Fazıl Kısakürek anıldı.

Emekli Öğretim Görevlisi ve Yazar Mehmet Tatlısu, üstadın hayatı, düşünceleri, eserleri ve şiirlerini anlattı.

Programa Mehmet Tatlısu’nun eşi Mimar-Mühendis Gül Tatlısu, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetici, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Bilal Yalçın tarafından hazırlanan programda “Yazar Mehmet Tatlısu’nun kısa hayat hikâyesi program sunucuları Belinay Uğral ve Sudenaz Ölçen tarafından okundu. Ecrin Nur Penekli tarafından yapılan slayt gösteriminde yazar Mehmet Tatlısu’nun yaptığı eğitim çalışmalarına bir tebrik ve teşekkür olarak adına “posta pulu” çıkarılan ender bir kişilik olduğu vurgulandı.

Düzenlenen programda okul kütüphanesindeki Necip Fazıl KISAKÜREK kitaplarıyla bir “Necip Fazıl KISAKÜREK Kitapları Sergisi” ve yine “Necip Fazıl’la ilgili bir pano sunumu” da yapıldı.

Yazar Mehmet Tatlısu tarafından Necip Fazıl KISAKÜREK’in hayat hikâyesinin kısa bir şekilde öğrencilere ve dinleyicilere sunulduğu programda şairin şiirlerinden bazıları okundu. Sakarya Türküsü, Zindandan Mehmet’e Mektup, Yunus Emre, Bizim Yunus, Anneciğim, Gurbetten Anneme Mektup, Hz. Ömer Müslüman Oldu, Utansın, Çırpınır, Allah, O Genç, Rüzgâr ve Aynalar adlı şiirler okunarak bu şiirlerin yazılış hikâyeleri de anlatıldı.

Ayrıca programda Şairler Sultanı Necip Fazıl KISAKÜREK’in sesinden “Kaldırımlar 1” adlı şiiri de izleyicilere dinletildi.

Konuşmacı Yazar Mehmet Tatlısu’nun sunumunun bitiminde yazara Okul Müdürü Ahmet Metin Duran tarafından “Çiçek ve Teşekkür Belgesi” takdim edildi.

Programın sonunda yazar ve protokoldeki konuklarla birlikte Necip Fazıl KISAKÜREK kitapları sergisi gezildi.

Bu sergide Mehmet Tatlısu’nun, Üstat Necip Fazıl’ın bazı kitaplarının yazılış hikâyesi ve içeriklerini anlatarak konukları bilgilendirmesiyle program sona erdi.