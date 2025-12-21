Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD)’nin davetlisi olarak Çorum’a gelen Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Organize Sanayi Bölgesi(OSB)’nde bazı firmaları ziyaret etti.

Vali Ali Çalgan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın’ın da katıldığı ziyarette Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Teknik Çelik Döküm Makine, Tez Oluklu Mukavva ve Ambalaj ile Dura Makine’yi ziyaret ederek, üretim süreçleri ile ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.