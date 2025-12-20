Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce onaylanan “El Ele Gönüller, Güçlü Köyler” projesi başarıyla tamamlandı.

“El Ele Gönüllüler Güçlü Köyler” projesi kapsamında, merkez köy muhtarları ile birlikte 2025 yılı kapanış programı ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Program, Mimar Sinan Mahallesi Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, proje kapsamında yıl boyunca köylerde yapılan çalışmalar değerlendirildi, elde edilen kazanımlar paylaşıldı ve önümüzdeki dönem planlanan projeler hakkında merkez köy muhtarlarına kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Köylerin ihtiyaçlarının ele alındığı, karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı programın; köyler arası işbirliğini güçlendirmesi ve kırsal kalkınmaya katkı sunması açısından oldukça önem taşıyor.

Bülent Özkömürcü’nün sunumunda gerçekleştirilen programa; ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, Çorum Merkez Köy Muhtarları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Koca, Mahalli İdareler Şefi Hayati Çam, proje sorumluları ile merkeze bağlı köylerin muhtarları katıldı.

Etkinlik sırasında Avni Akgül tarafından bağlama eşliğinde türküler söylendi.

Proje Koordinatörü Sosyolog Sena Gökdoğan ise projenin içeriği, hedef ve amaçları ile köylerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Proje Koordinatörü Sosyolog Sena Gökdoğan, Uzman Aile Terapisti Handenur Damar, Psikolog Gül Gökdoğan’a katkı ve desteklerinden dolayı plaket verilirken, muhtarlara ise katılım ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Sosyal Farkındalık ve Özdeğişim Derneği ile ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında birçok köyde eğitim programları organize edildi.

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç ve kurum-kuruluşların desteği ile daha önce de çok sayıda köyde eğitim programları, şenlikler, sinema gösterimi, mezarlık ve ibadethanelerin temizliği gibi etkinlik ve çalışmalar yapıldı.

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği Başkanı İlhan Kılıç, “Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece köylerimizin sorunlarına daha güçlü çözümler üretebiliriz. Muhtarlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.