Osmancık Barış Boyar Badminton’da Gelişim Liginde de mücadele etmeye hak kazandı.

Büyüklerde Süper Lige yükselmeyi başaran Osmancıık Barış Boyar Akademi takımı Gelişim Liginde de 24 takı arasında ilk 12 içinde yer alarak mücadele etmeyi başardı.

Samsun İlk Adım Okçuluk Salonu’nda 26-30 Ocak tarihleri arasında yapılan Gelişim Ligine terfi müsabakalarında Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı antrenör Eren Murat Güngör yönetiminde Yakup Talha Şerbetçi, Haşim Kağan Töremiş, Kutay Gökgöz, Furkan Alnıdelik, Kıvanç Gökgöz, Yağmur Elmas Köle, Yağmur Koçak ve Mira Turgut’lu kadrosu ile mücadele etti.

Grup ve ardından sıralama maçları sonunda Bursa Gürsü 1956 Belediyespor birinci Samsun Bafra Badminton İhtisas ikinci İstanbul Gaziosmanpaşa Beleriye üçüncü İstanbul Büyükşehir Belediyespor dördüncü Muş adana Koçspor beşinci Samsun Büyükşehir Belediyespor altıncı Ankara EGOspor yedinci Erzincan İl Özel İdaresi sekizinci Ankara Yeşilayspor dokuzuncu Ankara MKE Ankaragücü onuncu Çorum Osmancık Barış Boyar Badminton on birinci Kayseri Talasspor ise on ikinci olarak bu yıl başlatılacak olan Gelişim Liginde mücadele etmeye hak kazandılar.

Antrenör Eren Murat Güngör büyüklerde Süper Lige yükselmeyi başaran takım ardından Gelişim Liginde de mücadele etmeye hak kazandıklarını belirterek emeği geçen sporcularını tebrik etti.

Güngör ayrıca kendilerine bu organizeye katılmaları için her zaman destek veren Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e Belediye başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a destekleri için teşekkür etti.