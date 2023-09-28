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Çorum'da bugün öğle saatlerinde bir kişi cadde ortasında tartıştığı eşini bıçakladı.

Olay Gazi Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre eşiyle cadde ortasında tartışan adam yanında taşıdığı bıçakla defalarca eşini bıçakladı.

Yaralı kadın caddede bir mağazaya alınarak tedavi altına alındı. Yaralı kadın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Ekipler olaydan sonra kaçan şüpheliyi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde yakalayarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.