Çorum’un iki köklü eğitim markası, şehrin eğitim standartlarını uluslararası seviyeye taşımak amacıyla stratejik birleşme kararı aldı.

Doğa Kolejinin ilköğretim kademesi ile Ada Koleji’nin ilköğretim kademesi (Anaokulu – İlkokul ve Ortaokul) 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Doğa Koleji ismi ile Doğa Koleji Kampüsü’nde tek ve güçlü bir yapı olarak faaliyet gösterecek.

“STRATEJİK BİR HAMLE”

Birleşme hakkında ortak açıklama yapan Doğa Koleji Kurucusu Haydar Etli ve Ada Koleji Kurucusu Elvan Duru; "Bu karar, Çorum’da eğitimin çıtasını yükseltmek adına atılmış stratejik bir adımdır. Yeni yapılanmada, İki kurumun da en güçlü yönlerini birleştirerek eğitim faaliyetlerine devam edeceğiz. 2002’den bu yana Türkiye’de eğitime yön vererek sektöründe lider kurum olmayı başaran Doğa Kolejinde eğitimde fark yaratan Ekoloji, Drama, Yaratıcı Yazarlık, Dokap, Düşünmenin Doğası, Deney Atölyesi, Akıl Oyunları, Satranç ve Robotik Kodlama, Yazma Atölyesi dersleri ile Lise kademesinde T-MBA gibi MEB müfredatına ek olarak uygulanan fark dersleri ve tüm kademelerde yoğun İngilizce programı uygulanmaktadır. Yine Doğa Kolejinde öğrenci takip sistemi olan e-Doğa dijital platformu içerisinde Sebit, Morpa ve Vitamin gibi dijital kaynaklar sunulmaktadır. Ortaokul ve lisede Doğa Kolejinin kurumsal kimliği ve programının yanında Ada Koleji’nin Sınav hazırlığına yönelik ‘Sınav Odaklı Etüt ve Rehberlik Sistemİ’ de eğitim sistemine uyarlanarak eğitim vermeye devam edeceğiz. Eğitim kadrosu her iki okulun en yetkin öğretmenlerinden ve yöneticilerinden oluşacak olup eğitim koordinatörlüğünü kurucu ortaklarımızdan Elvan Duru yürütecektir. Doğa Koleji Kampüsü teknolojik altyapısı, kapalı havuzu, açık ve kapalı spor salonları, sosyal donatıları ve laboratuvar imkanlarıyla bölgenin en donanımlı eğitim kampüslerinden biridir.” dediler.

İLK BÜYÜK BULUŞMA 10-11 OCAK'TA: TEK MERKEZDE DEV SINAV

Bu güçlü birleşmenin ilk somut adımı olarak; her yıl binlerce öğrencinin katıldığı geleneksel bursluluk sınavının bu yıl 10-11 Ocak tarihlerinde Doğa Koleji Kampüsü’nde tek merkezde gerçekleştirileceğini belirten Etli ve Duru; “Hem Ada Koleji hem de Doğa Koleji öğrencilerinin ve dışarıdan katılımcıların yer alacağı bu sınav, Çorum’un en geniş katılımlı seviye tespit sınavı olma özelliği taşıyacaktır.” ifadelerini kullandılar